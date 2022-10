Vera Silva e Lixo Zero encerram Campanha no CPARD

Na última sexta-feira, 07, o Colégio Polivalente encerrou uma campanha educativa com os alunos da instituição. A ação teve o objetivo sustentável de arrecadar tampinhas, lacres e embalagens “spray” para o projeto Patinhas Angel da protetora de animais Deise Bispo.

Para a entrega foram convidados membros do Coletivo Lixo Zero e a protetora Vera Silva, representando a categoria dos cuidadores de animais de rua. A protetora Edna Evangelista também esteve presente e deu todo apoio.

A mobilização surgiu logo no primeiro semestre quando vários temas sobre meio ambiente e sustentabilidade, dentre eles a reciclagem, foram debatidos em sala de aula e através de palestras como a da Embaixadora do ILZB, Rossevanya Andrade, despertaram as atenções para a coleta seletiva e o apoio aos projetos sociais do município. “Estive no CPARD em junho desse ano para colaborar com a disciplina Eletiva falando sobre a Semana do Meio Ambiente e coloquei em exposição nossos projetos, dentre eles o das Tampinhas Recicláveis para a causa animal” disse a embaixadora do ILZB.

Sobre a idealização e a execução do projeto, estão à frente as professoras Tatiane Silva e Edlaine Santos, apoiadas pela gestão escolar do CPARD, vários alunos protagonistas e diversos mestres de outras disciplinas.

Com um segundo semestre movimentado, a escola foi chamada para fazer parte da campanha, “No começo instalamos um coletor simples de 50 litros de capacidade mas com o passar dos dias, o movimento cresceu e precisamos colocar tudo em sacos separados.”, comentou a prof. de biologia, Tatiane Silva que nos contou sobre o empenho dos alunos e alunas durante todo o mês de setembro de de 2022, a busca pelos materiais gerou uma quantidade de quase 500kg de recicláveis, cujo valor será voltado para as ações de qualidade de vida dos animais de rua, sob os cuidados da protetora Deise Bispo do Patinhas Angel (@patinhasangel)

O destino correto dado pelo Coletivo Lixo Zero a todo o volume arrecadado foi a Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Lagarto – COOPCAL, única empresa licenciada no município a trabalhar com material reciclável e prover a correta destinação, desviando somente nessa ação, quase meia tonelada de resíduos. Que sirva de inspiração para outras escolas e de exemplo para as pessoas descrentes que Lagarto pode e deve conquistar o título de Capital da Reciclagem!