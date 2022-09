Vera Silva incentiva a Coleta Seletiva em Lagarto

Na noite do último sábado, 03, uma grande força tarefa foi empreendida pela Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Lagarto, a COOPCAL. O trabalho consistiu em recolher todo produto reciclável gerado durante o show da 59ª Vaquejada de Lagarto no Parque de Eventos Zezé Rocha.

Vera Silva tem atuado junto ao Coletivo Lixo Zero Lagarto somando esforços para organizar as questões do lixo que atrai animais que se alimentam dos restos de alimentos misturados muitas vezes ao material piorando as condições de vida dos animais de rua, com isso participa ativamente das ações relacionadas à coleta seletiva. “Participar de eventos como esse, permite atender uma demanda frequente do destino correto para o material reciclável em nossa cidade, o Parque Zezé Rocha é um exemplo a ser seguido pelos demais, estão de parabéns!”, comentou Vera.

Os resultados da parceria gerou muita satisfação para os cooperados que trabalharam com dignidade e profissionalismo, recolhendo, para nossa alegria, cerca de 950kg, quase 1 tonelada de material reciclável sendo destinada corretamente e desviada dos lixões, uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão responsável pela concessão de licença para realização de eventos de acordo com as normas ambientais. Dentro da licença concedida existem termos condicionantes para validade desta, um deles é o fato da coleta de recicláveis ser realizada por uma empresa licenciada, a única em Lagarto, atualmente, é a Coopcal.

A COOPCAL possui 33 membros associados, foi fundada em 2019, rodeada de incertezas, venceram desafios, se fortaleceram e hoje buscam novas formas de atuar de forma organizada junto à população e aos grandes geradores, fazendo parte da Rede de Cooperativas – RECOOPERSUL, apoiados pela Prefeitura de Lagarto e tendo todo suporte do Consórcio de Saneamento Básico, o Conscensul.

Quem quiser colaborar com o trabalho da cooperativa basta enviar um Whatsapp para (79) 99961-9637 ou visitar o galpão na rodovia que dá acesso à Lagarto no povoado Limoeiro.