Verão em Sergipe deve apresentar chuvas e altas temperaturas

O verão começou na madrugada da última sexta-feira, 22, e promete muitas variações na climatologia ao longo de três meses. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), as altas temperaturas devem se intensificar, ficando entre 35º e 38º, e também deve haver a ocorrência de chuvas em menor escala.

Segundo o gerente de Meteorologia e Mudança Climática da Semac, Overland Amaral, os registros atuais mostram uma elevação considerável das temperaturas. “No agreste e alto sertão, por exemplo, tivemos temperaturas de 36º, podendo chegar aos 38º ao longo da estação. Nos demais territórios, as máximas devem registrar de 32º a 34º”, destacou.

As chuvas de verão também são características desse período. “A estação está se iniciando com uma circulação atmosférica que favorece instabilidades convectivas decorrentes do vórtice ciclônico de alto nível que está atuando em Sergipe. Então teremos uma estação quente e com possibilidade de chuvas de trovoadas”, informou o meteorologista Overland Amaral.

O verão se estende até 0h06 do dia 20 de março de 2024. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o verão, no extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste da região Nordeste, os volumes totais de chuva costumam ser inferiores a 400 milímetros (mm). Em média, os maiores volumes podem ser observados nas regiões Norte e Centro-Oeste, com acumulados entre 700 mm e 1.100 mm.

Fonte: Semac