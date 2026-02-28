Verão Sergipe 2026 atrai famílias e movimenta economia na Praia do Abaís

A etapa do Verão Sergipe 2026 realizada na Praia do Abaís, em Estância, está marcada não apenas pela programação musical e esportiva, mas pelo forte caráter familiar do evento realizado pelo Governo de Sergipe. Na última sexta-feira, 27, a Praça de Eventos foi ocupada por pais, filhos, avós e grupos de parentes que escolheram o festival como opção de lazer durante o verão.

A estrutura organizada, a presença de equipes de segurança e o ambiente tranquilo foram fatores decisivos para que famílias inteiras comparecessem aos shows. Muitas chegaram cedo para garantir um bom lugar e aproveitar a noite com conforto e segurança.

Entre elas estava a da supervisora de logística Taísa dos Santos Oliveira, que veio de São Paulo passar a temporada com a prima Bianca, moradora de Tomar do Geru. A família alugou casa na região, como faz todos os anos, e acabou coincidindo a estada com o festival. “Está seguro, com bastante policiamento, bem organizado e tranquilo”, destacou. Ela contou ainda que já estava de olho na programação. “Hoje a gente veio para Luanzinho e amanhã para Marina Sena”, disse, ao destacar os preferidos na grade do Abaís.

A advogada Maria Angélica Ramos Lima, moradora de Aracaju, também aproveitou o fim de semana na Praia do Abaís ao lado da prima Yelda, que reside no local. Para ela, o evento reforça o perfil familiar da localidade. “Estou achando muito organizado. É um ambiente familiar, seguro, com público de todas as idades. A programação é bem diversificada, atrai todos os públicos”, afirmou, ressaltando que fez questão de acompanhar o show de samba.

O aposentado Manoel Dantas, que estava com a esposa Gleice, também elogiou a estrutura. Frequentador das edições anteriores, ele destacou a importância do evento para o município. “É maravilhoso, muito bom. Importante para a região litorânea, movimenta o comércio e anima o pessoal. É um ambiente familiar, tranquilo, com policiamento e estrutura bem organizada”, pontuou o morador de Estância.

De fora do estado, o empresário Júnior Som, de Inhambupe (BA), veio visitar parentes e aproveitou para curtir o festival com a esposa e familiares. Ele destacou a tranquilidade do ambiente. “Muito tranquilo, perfeição pura. Uma estrutura linda, com segurança total. Dá para curtir com a família até altas horas”, afirmou.

Oportunidade

Além das famílias que prestigiaram os shows, o Verão Sergipe também é oportunidade de trabalho conjunto. Ao longo do espaço, barracas de alimentos e bebidas foram administradas por pais, filhos e parentes que viram no evento uma chance de ampliar a renda.

A comerciante Elaine de Jesus, moradora da região, aproveitou a programação para ganhar uma renda extra ao lado da família. “É bom porque dá oportunidade de vender mais. No Carnaval, as vendas não foram muito boas, e o Verão Sergipe deu um gás para a gente. Aqui tem bastante segurança e é um ambiente familiar”, afirmou. Atualmente desempregada, ela destacou que o evento representa uma renda extra importante.

Também trabalhando em família, Carla Santos Rodrigues, que comercializa acarajé, veio de Aracaju e contou com a ajuda da filha Graziele. “É uma festa boa, que atrai muita gente. É uma oportunidade de gerar renda para a família”, disse, ao ressaltar a expectativa positiva para as vendas durante os dias de programação.

Ao unir segurança, organização, atrações diversificadas e geração de renda, o Verão Sergipe 2026 no Abaís reforçou seu perfil como um evento pensado para diferentes públicos e capaz de promover integração social e desenvolvimento econômico no litoral sul do estado.

Verão Sergipe 2026

O Verão Sergipe é um evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com apoio do Governo Federal e Energisa, e patrocínio do Banese Card, Iguá Sergipe e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que leva à capital e ao interior do estado uma programação cultural e de estímulo à prática esportiva, fomentando o turismo, o desenvolvimento econômico e a geração de renda.

Fonte: Governo de SE