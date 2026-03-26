Verão Sergipe promete movimentar Canindé de São Francisco com vasta programação

O Verão Sergipe 2026 está chegando ao fim. Para fechar os quase dois meses de incentivo ao turismo, cultura, comércio e lazer, o evento promovido pelo Governo do Estado chegará ao município de Canindé de São Francisco, no sertão sergipano, nesta sexta-feira, 27, e seguirá até o domingo, 29, com uma vasta programação de shows de artistas locais e nacionais, além de diversas práticas esportivas.
Na noite da sexta-feira, sergipanos e turistas poderão aproveitar, a partir das 21h, os shows de Marcelo Balla, Edcity Fantasmão, Timbalada e Banana Nativa. Já no sábado, dia 28, também a partir das 21h, o palco receberá as apresentações de As Patricinhas, Pixote, Heitor Costa e Rafinha O Bom de Verdade.
A programação esportiva começa às 8h do sábado e contará com beach tennis (dupla mista), vôlei de praia (masculino e feminino), futevôlei (masculino e feminino), mesabol e frescobol. No domingo, último dia do evento, a programação inicia às 7h, com corrida 5km, ciclismo XCM, natação em águas abertas, banho assistido, mesabol, frescobol, vôlei de praia, beach tennis e futevôlei.
Verão Sergipe 2026
O Verão Sergipe é um evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com apoio do Governo Federal e Energisa, e patrocínio do Banese Card, Iguá Sergipe e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que leva à capital e ao interior do estado uma programação cultural e de estímulo à prática esportiva, fomentando o turismo, o desenvolvimento econômico e a geração de renda.
Confira a programação completa:
Sexta-feira, dia 27
Música
21h – Marcelo Balla
23h – Edcity Fantasmão
1h – Timbalada
3h – Banana Nativa
Sábado, dia 28
Esporte
8h – 16h : Beach Tennis – Dupla Mista
8h – 16h : Vôlei de Praia – Mas / Fem
8h – 16h : Futevôlei – Masc / Fem
8h – 15h : Mesabol / Frescobol
Música
21h – As Patricinhas
23h – Pixote
1h – Heitor Costa
3h – Rafinha O Bom de Verdade
Domingo, dia 29
Esporte
7h – 9h : Corrida 5km
7h30 – 13h : Ciclístico XCM Canindé
8h – 16h : Águas Abertas
9h – 12h : Banho Assistido (Projeto Estrelas do Mar / Seasic)
9h – 13h : Mesabol
9h – 13h : Frescobol
9h – 13h : Vôlei de Praia
9h – 13h : Beach Tennis
9h – 13h : Futevôlei
Fonte: Governo de SE