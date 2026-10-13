Vereadora Irailde Oliveira assume Prefeitura Municipal de Simão Dias

Na manhã desta terça-feira, 13, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, anunciou que Irailde Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores, assume interinamente a Prefeitura, em cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral.

“Respeito a decisão e desejo à prefeita em exercício um bom trabalho, pelo bem de Simão Dias. Sigo confiando na Justiça e buscando os caminhos legais cabíveis” enfatizou Cristiano Viana.

Entenda o caso

No dia 17 de julho de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) cassou os mandatos de Cristiano Viana e do seu vice, José Renaldo Prata Sobrinho.

O tribunal apontou abuso de poder econômico na realização de um evento com distribuição de comida, bebida e símbolos partidários em abril de 2024, antes do período oficial de campanha.

Nesta terça-feira, Cristiano Viana informou que a sua equipe jurídica já recorreu junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a reversão da decisão, na expectativa de retornar ao cargo o mais breve possível.