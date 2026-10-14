Vereadora Manuela da Lagartense defende avanços da gestão Sérgio Reis e destaca investimentos em Lagarto

A vereadora Manuela da Lagartense defendeu a gestão do prefeito Sérgio Reis (PSD) e rebateu críticas da oposição sobre o andamento das obras e investimentos no município. A parlamentar afirmou que Lagarto vive um novo momento de desenvolvimento e destacou que é preciso reconhecer os avanços, mesmo diante dos desafios enfrentados pela administração.

“Sou contrária à afirmação de que Lagarto não é um canteiro de obras. Lagarto é, sim, um canteiro de obras. Precisamos reconhecer que, onde existem erros, também existem acertos. E o povo demonstrou nas urnas o reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado”, declarou Manuela.

A vereadora também destacou a votação expressiva recebida pelo deputado federal Fábio Reis, ressaltando sua atuação na destinação de emendas parlamentares para o município. Durante o discurso, cobrou que representantes da oposição também contribuam com recursos para Lagarto. “O que precisamos agora é de emendas para que o prefeito Sérgio Reis continue trabalhando. Faço esse pedido: mandem recursos para Lagarto. Nossa cidade precisa continuar avançando, especialmente diante das dívidas herdadas da gestão anterior”, afirmou.

Ao abordar a situação da região do Quilombo, Manuela da Lagartense reconheceu a necessidade de ampliar as ações do poder público, mas ressaltou que melhorias já estão chegando às comunidades. Segundo ela, a gestão tem realizado um trabalho gradual para transformar a realidade local, com obras de pavimentação e recuperação asfáltica, inclusive por meio de recursos destinados pelo senador Rogério Carvalho, a pedido do prefeito Sérgio Reis.

“É um trabalho de formiguinha, feito pouco a pouco, para mudar a realidade das comunidades. Sabemos que ainda existem problemas a corrigir, mas não podemos ignorar os avanços. O importante é continuar trabalhando para que os investimentos cheguem a quem mais precisa”, concluiu a vereadora.