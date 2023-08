Vereadores de Riachão do Dantas repudiam comportamento do presidente da Câmara

Vereadores da Câmara Municipal de Riachão do Dantas emitiram uma nota de repúdio ao comportamento do presidente da Casa, vereador José Roberio Rodrigues, popularmente conhecido como Berinho do Mercadinho.

Segundo eles, o vereador-presidente age com um comportamento autoritário e desrespeitoso, além de fazer da Câmara Municipal uma extensão da sua própria residência, desconsiderando a importância do trabalho coletivo no processo legislativo.

“Exigimos que o presidente José Roberio Rodrigues reavalie sua postura e passe a tratar seus colegas vereadores com o respeito e a colaboração necessários para o pleno exercício de nossas responsabilidades. A Câmara Municipal deve ser um espaço de debate aberto, respeitoso e comprometido com o interesse público.”, diz a nota.

E completa: “Esta nota de repúdio reflete o sentimento unânime dos vereadores desta Casa em relação às atitudes do presidente. Esperamos que medidas sejam tomadas para que possamos continuar nosso trabalho em prol da nossa cidade de forma harmoniosa e produtiva”.

Confira a nota de repúdio na íntegra:

Nota de Repúdio

Nós, vereadores da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, vimos por meio desta nota manifestar nosso profundo repúdio em relação às ações e comportamento do presidente desta Casa Legislativa, José Roberio Rodrigues, conhecido como Berinho do Mercadinho.

É com pesar que constatamos a falta de respeito e consideração por parte do presidente em relação aos seus colegas vereadores. A posição de presidente da Câmara deve ser exercida com imparcialidade, responsabilidade e respeito mútuo, garantindo um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo para o benefício da nossa comunidade.

Entretanto, temos observado um padrão de comportamento autoritário e desrespeitoso, onde o presidente age como se a Câmara Municipal fosse uma extensão de sua residência pessoal, desconsiderando os princípios democráticos e a importância do trabalho coletivo no processo legislativo.

Repudiamos veementemente qualquer forma de conduta que não esteja alinhada aos valores éticos e democráticos que norteiam nossa função como representantes do povo. Como vereadores, temos o dever de zelar pelo bem-estar da população e pelo bom funcionamento das instituições democráticas.

Exigimos que o presidente José Roberio Rodrigues reavalie sua postura e passe a tratar seus colegas vereadores com o respeito e a colaboração necessários para o pleno exercício de nossas responsabilidades. A Câmara Municipal deve ser um espaço de debate aberto, respeitoso e comprometido com o interesse público.

Esta nota de repúdio reflete o sentimento unânime dos vereadores desta Casa em relação às atitudes do presidente. Esperamos que medidas sejam tomadas para que possamos continuar nosso trabalho em prol da nossa cidade de forma harmoniosa e produtiva.

Espaço aberto

A reportagem do Portal Lagartense não conseguiu estabelecer contato com o vereador-presidente da Câmara Municipal de Riachão do Dantas para se manifestar sobre o assunto. Contudo, o espaço está aberto para o mesmo por meio do contato: (79) 99887-6493.