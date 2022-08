Vestígios de óleo são encontrados em praias de Sergipe

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou que, na última terça-feira, 30, vestígios de óleo em pequenas quantidades foram encontrados nas praias de Abais, Dunas e Saco, faixa litorânea do município de Estância, além da Caueira e Coqueirinho em Itaporanga D’ajuda.

Apesar do ocorrido, o órgão ressaltou que não há comprovação de que esses vestígios estejam relacionados ao incidente ocorrido em 2019 e não há comprometimento para o banho nas praias citadas, estando todas propícias para a presença humana, sem nenhum risco para os banhistas.

O órgão também informou que desde os surgimentos das manchas de óleo no litoral nordestino, em setembro de 2019, vem monitorando todos os 163 km de litoral sergipano.

A Adema divulga ainda que, caso algum banhista encontre algum tipo de vestígio, mantenha contato com as prefeituras municipais e também com a pasta, por meio do número 99191 5535.