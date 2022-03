Viatura da GM de Lagarto incendeia durante deslocamento para ocorrência

Na noite da última quarta-feira, 30, a Volkswagen Amarok, utilizada como viatura da Guarda Municipal de Lagarto (GML), incendiou na Rodovia SE-170, que dá acesso ao município de Riachão do Dantas.

Segundo informações, o incêndio ocorreu enquanto os guardas se deslocavam para atender a uma ocorrência no povoado Fuzuê, onde um entregador teria sido assaltado e golpeado por criminosos.

Com as chamas, o veículo foi estacionado no acostamento e o fogo acabou sendo controlado com a ajuda de populares. Já os guardas municipais que nela estavam não ficaram feridos e passam bem.

A Amarok da GML foi adquirida em 2018, durante a gestão do ex-prefeito José Valmir Monteiro. Ela era uma das duas viaturas utilizadas pela Guarda e seu incêndio chegou a ser ironizado por alguns cidadãos nas redes sociais.