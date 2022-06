Na manhã desta terça-feira, 7, dois caminhões colidiram na Rodovia SE-270, no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto. O acidente gerou apenas danos materiais e interditou parte da via, no sentido aos municípios de Boquim e Salgado.

Segundo populares, o acidente se deu após um caminhão “trancar” o outro. Com o ocorrido, o tráfego de veículos na rodovia ficou impossibilitado e acabou sendo transferido para uma via alternativa.