Vídeo: Fiação baixa causa acidentes na Avenida Contorno, em Lagarto

Entre o final da noite da última quarta-feira, 12, e as primeiras horas desta quinta-feira, 13, um entregador sofreu um acidente da Avenida Contorno, no trecho situado em frente à Praça do Gomes, na sede da cidade de Lagarto, por conta de uma fiação que estava sobre a via.

“A tarde toda esses postes trocando aqui. Deixaram os fios baixos, passou um caminhão e torou, e ficou os fios todos no meio da rua. O cara vinha de Pop, antes de eu chegar aqui, que bateu e saiu comendo tudo, depois veio um entregador, a gente gritou e saiu essa bagaceira”, relatou um cidadão por meio das redes sociais.

Toda a situação foi acompanhada por populares, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. Confira os vídeos que foram gravados no local momentos após o ocorrido.