Na tarde desta terça-feira, 28, duas motocicletas colidiram na Rua Joaquim Dantas, no centro da cidade de Lagarto. O caso foi filmado por câmeras de vigilância.

De acordo com as imagens, um motociclista tenta convergir, quando outra motocicleta com entregadores de delivery passa em alta velocidade e acaba colidindo.

Com o impacto, os entregadores foram direcionados para a calçada, onde caíram e ficaram feridos. Todos foram socorridos com a ajuda de populares.