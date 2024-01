Vídeo: Nattanzinho anuncia pausa nos shows para cuidar da saúde

Por meio de suas redes sociais, o cantos Nattanzinho anunciou que fará uma pausa nos shows para cuidar da sua saúde. Segundo o artista, a medida foi tomada por recomendação médica e fonoaudiológica, uma vez que ele está com problemas na voz devido ao tratamentode H. Pylori que está fazendo.

De acordo com Nattanzinho, ele está fazendo um tratamento intensivo com antibióticos bastante fortes. “14 dias de remédio, e esses remédios me deram muito refluxo. Isso me causou bastante edema e bastante inchaço nas minhas cordas vocais”, disse.

E completou: “Eu chegava no show com a voz perfeitamente bem e com vinte, trinta minutos de show, minha voz sumia totalmente, do nada. Não conseguia cantar, não conseguia voltar”.