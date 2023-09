Vigilante morre em acidente de trânsito na entrada da cidade de Lagarto

Na manhã deste sábado, 9, uma colisão entre carro e moto, registrada na Rodovia SE-270, nas proximidades do Bar Caldo de Cana, na entrada da cidade de Lagarto, culminou com a morte do vigilante de um posto de combustível.

Segundo informações, o veículo e a moto colidiram frontalmente. Com isso, o motociclista morreu no local, enquanto o motorista do primeiro ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Samu.

Policiais do 7º Batalhão (7ºBPM) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) acompanharam o caso.