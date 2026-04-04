Vila da Páscoa fortalece economia e tradição religiosa em Sergipe

Com atrativos para toda a família e elementos que mesclam a fé cristã e o aspecto lúdico do período da Páscoa, a abertura da edição 2026 da Vila da Páscoa, na Sexta-Feira da Paixão, 03, reforça o papel das vilas temáticas realizadas pelo Governo de Sergipe para o fomento da economia sergipana e como opção de lazer para sergipanos e turistas. A iniciativa segue até o dia 26 de abril, na região dos lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, reunindo programação cultural, espaços recreativos e oportunidades de geração de renda para a população local.

Em sua terceira edição, a vila se consolida como uma vitrine para o trabalho de artesãos, empreendedores da economia criativa e comerciantes, que encontram no fluxo intenso de visitantes uma chance de ampliar as vendas e fortalecer seus negócios. A artesã Kelly Alves, 49 anos, explica que expor seus produtos no evento tem um retorno já comprovado. “Antigamente, o artesanato era um complemento, mas, hoje, é o meu sustento. Com essas oportunidades, a gente consegue trabalhar, investir e garantir renda dentro de casa”, relata ao afirmar que participa desde a primeira edição e destaca, ainda, a visibilidade proporcionada pelo evento. “Isso aqui é uma vitrine. As pessoas compram, indicam e continuam procurando o nosso trabalho o ano todo”, enfatiza.

O resultado é significativo também para quem encontrou no evento uma oportunidade de aumentar a renda. “É muito bom porque a gente consegue vender mais. Nesses eventos, nossa renda melhora bastante”, conta a vendedora ambulante Lucélia Trindade, 24 anos, que participa pelo segundo ano. Mãe de três filhos, ela pontua a importância do ganho extra. “Com esse dinheiro, dá para investir em outras coisas, guardar um pouco, comprar remédio. É uma renda que faz diferença”, considera.

A experiência ainda abre portas para novos empreendedores. Participando pela primeira vez, Aliane dos Santos, 55 anos, aposta na comercialização de produtos derivados da mangaba e vê no evento uma oportunidade de crescimento. “É uma oportunidade de renda e eu espero ter boas vendas. É um evento muito importante e muito bonito”, afirma, confiante na receptividade do público.

Atrativos

Com funcionamento diário e acesso gratuito, a Vila da Páscoa também incentiva o encontro entre famílias e amigos, promovendo trocas sociais e o sentimento de pertencimento entre moradores e visitantes. Os visitantes são atraídos pela programação variada e pela estrutura montada, que inclui cenografia temática, apresentações culturais e espaços interativos.

Segundo o funcionário público Edifran Silva, 42 anos, que visitou o espaço com a esposa e a filha, o evento cumpre um papel de movimentar a economia ao passo que oferece à população um ambiente que encanta. “É muito importante porque movimenta a cidade, o turismo, e também traz as famílias para passear. É um ambiente muito legal”, avalia. Frequentador de outras edições, ele também ressalta o clima proporcionado pela programação cristã. “Traz uma sensação de tranquilidade, de família, de paz”, frisa.

Além do impacto financeiro, a Vila da Páscoa se firma como um espaço de convivência e lazer para famílias. A programação inclui atrações como roda-gigante, fábrica de chocolate, espetáculos teatrais, recreação infantil e ambientes acessíveis, garantindo inclusão e entretenimento para diferentes públicos.

A atendente de telemarketing Ana Carolina Noronha, 32 anos, que visita o evento todos os anos com o esposo e os filhos, destaca a importância desse momento em família. “A gente vem todos os anos. É um evento muito bom, organizado, pensado para a família. As crianças gostam muito, principalmente da decoração e das atrações. A gente aproveita tudo”, destaca.



Outro aspecto marcante é o fortalecimento da fé e das tradições religiosas. A encenação da Paixão de Cristo e os espaços dedicados à espiritualidade, como a via-sacra e a igreja cenográfica, proporcionam momentos de reflexão e conexão com o significado da Páscoa, integrando cultura e religiosidade em uma mesma experiência.

A aposentada Marta Soares, 79, que visitou o espaço pela primeira vez ao lado da família, aprovou a proposta. “É maravilhoso. As crianças se divertem e nós também gostamos. É tudo muito bonito, bem arrumado. Mesmo sendo cadeirante, é tranquilo para passear. E foi uma boa escolha fazer aqui na região dos lagos, que é maravilhosa”, revela.

Vila da Páscoa 2026

A Vila da Páscoa é um evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e as secretarias de Estado da Comunicação Social (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento, que movimenta a cultura, o turismo e promove a geração de renda, conta com apoio da Netiz, Energisa, Deso, Iguá Sergipe, Fecomércio/SE, Senac/SE, Governo Federal e Ministério do Turismo, e patrocínio do Banese.

Fonte: Governo de SE