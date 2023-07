Vila do Forró reafirma sucesso do Arraiá do Povo em nova fase da programação

Reafirmando o título de ‘país do forró’, Sergipe iniciou na última terça-feira, 04, mais 30 dias de programação na Orla da Atalaia, com o melhor da música popular nordestina e da cultura junina. Após o encerramento do Arraiá do Povo, as atividades na Vila do Forró foram prorrogadas pelo Governo de Sergipe, brindando nativos e turistas com apresentações de artistas sergipanos. Quem compareceu ao primeiro dia da nova fase da vila, fez questão de afirmar que a atração segue agradando aos corações forrozeiros.

É o caso do comerciante Sérgio Mendonça, de São Paulo, que curtiu o forró ao lado da família. “Cheguei há poucos dias e fiquei sabendo que a programação da vila tinha sido prorrogada. Achei muito bom, é muito gostoso aqui! Já conhecia Aracaju e já tinha vindo aqui na Orla na época do São João, mas dessa vez está mais lindo ainda. A organização está de parabéns!”, disse.

A designer de interiores Aline Ferreira e sua família vieram de Goiânia para conhecer o estado. Segundo a visitante, a beleza da Vila do Forró foi uma grata surpresa. “É a primeira vez que estamos vindo a Sergipe. Cheguei há dois dias e não estava sabendo dessa continuação da festa na vila. Foi bom chegar e ver essa opção de atração. Viemos por acaso, e acabamos gostando, porque é uma coisa a mais pra gente fazer”, ressaltou.

Para a vendedora Adriana Santos, a prorrogação das atividades na Vila do Forró demonstra o quanto o Arraiá do Povo foi um evento de sucesso. Adriana compareceu à Orla da Atalaia acompanhada da irmã, do filho e da sobrinha, e registrou a festa com fotos e vídeos. “Fiquei sabendo da prorrogação e fiquei muito feliz. Viemos prestigiar, porque é maravilhoso, muito divertido. Juntamos a família pra curtir todo mundo junto, dançar um forrozinho e se animar”, frisou. “Sergipe está fazendo jus ao nome de ‘país do forró'”, acrescentou o estudante Douglas Santana, filho de Adriana.

Artistas

Os artistas que se apresentaram na primeira noite da nova fase da Vila do Forró também gostaram da iniciativa. A primeira atração, Jacaré e Trio Pantanal, manifestou sua gratidão pela oportunidade de ocupar o Coreto da Marluce com sua música e animação. “Estou na estrada desde 1974. Já estive no mesmo palco que Dominguinhos, Sivuca, Erivaldo de Carira e muitos outros. A minha sensação de estar aqui hoje não tem tamanho, é grande demais. Só tenho a agradecer ao Governo do Estado e à toda a equipe da organização. São mais trinta dias de forró pra gente tocar pra o sergipano e pra quem vem de fora”, salientou o zambumbeiro Edvaldo dos Santos, conhecido como Jacaré.

Jailson do Acordeon, segundo a se apresentar, destacou a importância de ações que ofereçam plataformas de visibilidade ao artista sergipano. “Parabenizo ao Governo do Estado por estender essa programação até o final do mês e dar trabalho e oportunidade a todos nós. Obrigado a todos, e vamos lembrar que tem Rua São João toda segunda-feira”, declarou Jailson durante o show.

A quadrilha junina Unidos em Asa Branca também encantou os presentes com a harmonia e emoção de seus componentes. “Deveriam prorrogar por mais meses e meses! É o que a gente precisa. O forró e a quadrilha junina não devem ficar restritos ao ciclo junino. Sergipe é o ‘país do forró’. Então, o forró precisa acontecer sempre, seja em um lugar fixo ou mudando… Seja aqui na Orla, no Mercado Municipal, na Colina de Santo Antônio, ou em cidades turísticas como Estância e Laranjeiras. Que o forró circule por Sergipe, porque isso é muito bom pra economia, para os quadrilheiros, pra todo mundo. O público fica feliz com o forró, porque essa é a nossa grande identidade”, afirmou o marcador da quadrilha, Eloi Filho.

Último da noite a subir ao palco do Barracão, Mimi do Acordeon elogiou a continuidade dos festejos na vila. “É uma honra e um prazer estar mais uma vez aqui. Achei que tinha acabado, mas não acabou. Parabéns ao governador Fábio Mitidieri por essa festa linda. Em junho foi ‘top’, em julho vai ser mais ‘top’ ainda. É uma sensação muito boa ver o barracão cheio. A gente, que é artista da terra, ver os turistas prestigiando, é bom demais. E é bom que todo mundo trabalha, né? O ambulante, o músico… Ninguém fica parado, graças a Deus. Parabéns ao Governo do Estado, parabéns a todos”, comentou.

Vila do Forró

A Vila do Forró articula diferentes espaços em um só lugar. Na entrada, o Coreto da Marluce promove a recepção, com trios de forró e músicas típicas do Nordeste. Já no Barracão, quadrilhas juninas e grupos populares comandam as apresentações. A vila também oferece espaços de serviço, como a Praça de Alimentação e expositores de artesanato e comidas típicas. A decoração é uma atração à parte, com casas cenográficas coloridas que atraem a todos os que visitam o local.

Nessa nova fase, a Vila do Forró irá funcionar das 17h às 23h, de terça a domingo. A ação busca dar continuidade às políticas de fomento ao turismo e à cultura no estado, premissas de gestão no Governo de Sergipe.

