Vítima de sequestro, motorista de aplicativo é resgatado pela polícia

Nesta terça-feia, 16, um motorista de aplicativo que havia sido sequestrado foi encontrado e libertado após ação integrada entre o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam). Uma mulher e um homem já foram presos durante as buscas. Um suspeitos está sendo procurado.

De acordo com as informações policiais, as equipes do BPRp e do Getam foram comunicadas do sequestro pelo Núcleo de Inteligência do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

Diante das informações sobre a localização do local onde o motorista por aplicativo estava sendo mantido, as equipes policiais foram ao local. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos do crime fugiram. O veículo já foi recuperado.

Sequestro

Conforme relato da vítima, que trabalha como motorista por aplicativo, o sequestro ocorreu durante a madrugada, entre 1h e 1h30, na avenida Hermes Fontes. No sequestro, a vítima chegou a ser agredida fisicamente. Quando chegaram ao local, uma mulher já aguardava os suspeitos do sequestro.

Fonte: SSP/SE