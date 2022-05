Na manhã desta quinta-feira, 5, será inaugurada a loja Vitória Utilidades, situado na rua do estacionamento do Supermercado Gbarbosa, no centro comercial de Lagarto.

Em seu primeiro dia, a Vitória Utilidades estará com ofertas imperdíveis e uma ótima promoção: Nas compras acima de R$ 30,00, você concorre a prêmios que serão sorteados no Dia das Mães.

Então participe! A inauguração será às 08h00.