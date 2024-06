Volta ao mundo de helicóptero vai custar R$ 250 mil só de combustível

Um empresário de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, que começou nesta semana uma viagem de volta ao mundo de helicóptero,espera gastar R$ 250 mil em combustível até o fim da aventura. Com paradas para abastecimento a cada quatro horas, no máximo, André Borges de Freitas quer terminar a experiência em 100 dias.

A expedição é compartilhada com os seguidores nas redes sociais. Ele viaja junto a um piloto inglês. (assista trecho acima).

Ao todo, segundo André, serão 53 mil quilômetros. No sábado (22), a dupla estava na Guiana, ainda na América do Sul. O piloto saiu do Aeroporto Regional Sul Humberto Ghizzo Bortoluzzi, em Jaguaruna, a cerca de 50 quilômetros de Criciúma, na manhã de terça-feira (18).

“É um projeto bem legal que estamos fazendo. A ideia também é bater o recorde do Guinness Book de volta mais rápida do mundo. Vai ser uma superaventura”, conta na web.

O empresário disse que a ideia é passar por 36 países, entre América, Europa e Ásia, em pouco mais de três meses (veja lista no final da reportagem).

Eles viajam com um helicóptero R66 Turbine. É necessário parar para abastecer a cada três ou quatro horas, segundo o piloto. “Foi colocado um taque extra de 164 litros, o que nos dá uma autonomia de 2h15 a mais”, comenta.

Everest

Esse não é o primeiro projeto grandioso de André. Em 2018, o também triatleta foi o primeiro catarinense a alcançar o topo da montanha mais alta do mundo.

Ele concluiu a aventura após escalar os 9 mil metros do Everest, localizado entre a China e o Nepal. Era um sonho de vida, que foi interrompido na primeira vez por causa de um acidente.

Quatro anos antes, em 2014, ele foi surpreendido por uma avalanche gigantesca que causou a morte de 16 pessoas no local. Ele contou que houve um atraso de um dia da sua equipe, por isso, o grupo não estava no local no momento do desmoronamento.

Veja a lista de países no itinerário:

Brasil Guiana Francesa Guiana Granada Santa Lúcia São Martinho Porto Rico Turcas Caicos Bahamas EUA Canadá Groenlândia Islândia Ilhas Faro Reino Unido Luxemburgo Áustria Sérvia Bulgária Turquia Geórgia Turcomenistão Uzbequistão Cazaquistão Rússia México EL Salvador Costa Rica Panamá Colômbia Equador Peru Chile Argentina Uruguai

