Walter Franco desmente Emília Corrêa e garante que terreno da TV Atalaia não será desapropriado

A tentativa da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (Republicanos), de construir um cemitério municipal na área onde funciona o Sistema Atalaia de Comunicação, no bairro Santo Antônio, sofreu mais um duro revés. Na noite da quinta-feira, 05, o empresário Walter Franco, proprietário da TV Atalaia, se pronunciou publicamente e descartou qualquer possibilidade de desapropriação do terreno.

Durante participação no Jornal do Estado 2ª edição, Walter Franco foi categórico ao contrariar os planos da gestão municipal. “Foi fundado pelo ex-governador Augusto Franco, meu pai. Nem terreno, nem televisão, nem nada será desapropriado. Pelo contrário, iremos continuar cada vez mais ativos, sempre em favor do povo de Sergipe. Sempre com galhardia, com democracia e, principalmente, com a verdade, porque a verdade está acima de tudo”, disparou o empresário.

Nos bastidores da política aracajuana, a declaração repercutiu como uma verdadeira bomba no colo da prefeita Emília Corrêa. O posicionamento firme de Walter Franco evidencia o descontentamento do empresário diante das especulações sobre a desapropriação e amplia o desgaste político em torno da proposta de construção do cemitério.

A situação da prefeita se torna ainda mais delicada diante da forte mobilização popular contrária à instalação do cemitério no bairro Santo Antônio. Moradores da região já demonstraram insatisfação com o projeto, que também vem provocando questionamentos e cobranças na Câmara Municipal de Aracaju.

Entre os parlamentares que cobraram esclarecimentos sobre a proposta estão Elber Batalha (PSB), Fábio Meireles (PDT) e Breno Garibalde (PSB). Agora, com a resistência da população, a pressão de vereadores e a manifestação pública do proprietário da área, a gestão de Emília Corrêa enfrenta mais um impasse para levar adiante a iniciativa.