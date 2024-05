Zezinho Sobral é o atual Governador de Sergipe

O governador Fábio Mitidieri assinou no último sábado, 11, a transmissão de cargo para o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral. Mitidieri se ausentará do estado de 12 a 18 de maio, para cumprir agenda da II Missão Internacional do Consórcio Nordeste, entidade jurídica formada pelos nove estados nordestinos, criada para discutir pautas ambientais e climáticas cruciais para o desenvolvimento sustentável da região. Mitidieri reassume dia 20 de maio.

A pauta ambiental tem sido recorrente no Consórcio Nordeste. Em setembro de 2023, os governadores nordestinos assinaram parceria com o Banco Mundial para avanço na cadeia produtiva do hidrogênio verde com objetivo de criar cadeias de valor e um polo de hidrogênio, consolidando a região como centro de economia sustentável.

Transição Energética

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a transição energética é um conjunto de políticas fundamentais para o setor energético e para o desenvolvimento socioeconômico do país. A temática se mostra fundamental em meio às mudanças climáticas que tanto afetam a estabilidade ambiental.

Para tanto, a transição equivale a uma transformação na matriz energética, visando diminuir a participação de fontes fósseis em suas matrizes, bem como promover ações para aumentar a eficiência energética, o armazenamento de energia e estimular fontes que não emitam gases de efeito estufa (GEE) na sua operação.

Potencial de Sergipe

O estado apresenta grande potencial de transição energética, com sua abundância em água doce, rota de transporte eficiente e direto para a Europa e América (sem canais, estreitos ou saqueadores), Zona de Processamento de Exportação (ZPE) sem imposto de importação de 40% sobre equipamentos, infraestrutura portuária adequada, ausência de desastres naturais (terremotos, tsunamis, erupções, etc), possibilidade de ser acionista e dar contrapartidas, linhas de crédito a juros baixos e capacidade de produção de biocombustíveis diversos (mandioca; coco; pinhão-manso milho; miscanto; dendê; sorgo; cana-de-açúcar; girassol; amendoim).