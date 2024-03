O Zoológico do Parque Governador José Rollemberg Leite (Parque da Cidade), localizado no Bairro Industrial, em Aracaju, está fechado para visitação até o dia 30 de maio, de acordo com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Os demais espaços continuarão funcionando normalmente.

O Parque da Cidade funciona todos os dias, das 6h às 18h, e o teleférico, das 9h30 às 17h.

Fonte : g1