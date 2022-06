10 pesquisas de intenção de voto já foram registradas em Sergipe

Com a proximidade do primeiro turno das eleições gerais de 2022, a ser realizado no dia 2 de outubro, o número de pesquisas de intenção de voto oficialmente registradas perante a Justiça Eleitoral de Sergipe aumentou consideravelmente.

De janeiro a abril de 2022, apenas 4 pesquisas foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Porém, somente no mês de maio, houve o registro de 6 pesquisas, sendo a última delas protocolada no dia 27/5/2022.

No site do TRE-SE, é possível consultar cada pesquisa e verificar informações como: quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos despendidos no trabalho, metodologia e período de realização da pesquisa, plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro.

Em adição, as empresas que realizam as pesquisas de opinião são obrigadas a disponibilizar o questionário completo aplicado, o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo e o nome de quem ou do órgão que pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Todas as informações mencionadas estão disponíveis para consulta no site do TRE-SE.

A página das eleições 2022 no site do TRE-SE concentra informações de utilidade pública para os operadores do direito, candidatos, representantes partidários e eleitores. Além de informações sobre as pesquisas, a página das eleições 2022 disponibiliza para download o Calendário Eleitoral 2022, manuais e cartilhas e Resoluções e normas correlatas expedidas pelo TSE e TRE-SE.

Segundo a Lei das Eleições, as pesquisas relativas às eleições ou às possíveis candidatas ou candidatos devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.

A Justiça Eleitoral não realiza controle prévio sobre o resultado das pesquisas, tampouco gerencia ou cuida de sua divulgação.

