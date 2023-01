11ºBPM, de Tobias Barreto, está sob novo comando

Na manhã da última segunda-feira, 16, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) realizou a passagem de comando do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), sediado em Tobias Barreto, região Centro-Sul de Sergipe.

A cerimônia contou com a presença do comandante do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), tenente-coronel Sidney, que agradeceu ao ex-comandante do BPM pelo trabalho desenvolvido, e ressaltou a importância que a Unidade representa para aquela circunscrição.

No evento, o tenente-coronel Raimundo passou o comando para o major Teixeira, que agora responde pelo policiamento da área.

Além da tropa da Unidade e autoridades militares, a solenidade foi prestigiada pelo prefeito do município, Dilson de Agripino; o vice-prefeito, César Prado; e o deputado estadual, Kaká Santos, que juntos desejaram uma boa gestão ao novo comandante.

Sobre o 11º BPM

Foi instituído em 3 de maio de 2016, e está subordinado ao Comando do Policiamento Militar do Interior. É sediado em Tobias Barreto, e composto por três Companhias que atendem as demandas de policiamento ostensivo de cinco municípios de Tobias Barreto, Poço Verde, Tomar do Geru, Cristinápolis e Itabaianinha.