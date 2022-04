27ª Corrida Rústica de Lagarto recebeu cerca de 800 atletas

O domingo de Páscoa em Lagarto foi marcado pela 27ª Corrida Rústica Tradicional de Lagarto, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp). O evento faz parte do “7° Encontro Cultural”, composto por uma série de eventos que marcam as festividades alusivas ao aniversário de 142 anos do Município.

A prova de rua, que não era realizada há dois anos devido às restrições da pandemia, recebeu centenas de atletas amadores e profissionais do município e de diversas cidades para participar do evento. Eles correram um total de 8km, saindo da Avenida do Balneário Bica, passando por bairros da cidade, até a chegada no povoado Santo Antônio.

Na chegada, todos os participantes foram recebidos com medalhas, água e frutas para uma melhor hidratação.

O 1º lugar geral feminino ficou para Luana de Jesus Souza; o masculino foi para João Marcos Santos Ferreira. Tivemos destaques também em outras categorias como Ivan Paulo, portador de deficiência que chegou em 1º lugar. A Premiação foi em dinheiro para a maioria dos competidores que governam as melhores colocações em cada categoria.

A prefeita Hilda Ribeiro, que deu a largada, falou sobre a sensação de ver as tradicionais comemorações de volta. “O aniversário da cidade é isso, nossa gente reunida para participar dessas atividades de comemoração. Ter a corrida de volta depois de dois anos de pandemia é extremamente animador. São centenas de pessoas que através do esporte prestigiam a nossa tradição esportiva e nossa programação”, comemorou.