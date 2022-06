Ampliação da Adutora do Piauitinga entra em funcionamento

O Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do Piauitinga) vai levar água para cerca de 170 mil pessoas dos municípios de Lagarto, Salgado, Simão Dias e Riachão do Dantas, beneficiando as regiões Sul e Centro-Sul. Na última segunda-feira, 27, o governador Belivaldo Chagas fez uma visita técnica à Estação de Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga, em Salgado, que encontra-se em fase final de testes.

Na oportunidade, em coletiva à imprensa, o governador reforçou que é a obra mais importante dos últimos trinta anos na região. “São cerca de 170 mil pessoas que serão beneficiadas. Uma obra extremamente importante, que conseguimos iniciar e finalizar dentro da nossa gestão e que contou com um investimento de cerca de R$ 85 milhões. Com isso, a gente vai garantir pelos próximos trinta anos, o abastecimento dos municípios de Lagarto, Salgado, Simão Dias e Riachão do Dantas, beneficiando as regiões Sul e Centro-Sul. A Adutora do Piauitinga, que hoje abastece a Lagarto, Riachão e Simão Dias já têm trinta anos que foi construída e, ao longo desse tempo, a população cresceu e o sistema chegou ao seu limite. Então, há três anos, nós conseguimos esses recursos, junto ao governo federal, no qual contamos com o apoio do deputado federal Fábio Reis, para duplicar todo o sistema desde o novo ponto de captação, no município de Estância, com uma adutora com cerca de 50 km de tubulação, que bombeará toda essa água para a estação de tratamento aqui em Salgado. Estação essa que é a parte mais importante do processo, no qual a gente transforma a água bruta em água tratada, água de qualidade, para toda essa população”, pontuou o governador.

A estação de captação de água fica no município de Estância e a nova estação de tratamento localiza-se em Salgado. A obra de ampliação da Adutora do Piauitinga conta com adutoras, uma captação, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), um reservatório de distribuição com capacidade de 2.000 m³ e 14.436 ligações prediais.

De acordo com o diretor-presidente da Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso), Carlos Melo, além dos municípios de Salgado, Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas, a duplicação tem capacidade de expandir o abastecimento para demais munícios do Sul e Centro–Sul sergipano. “Foi feito dimensionamento dessa estação de tratamento e da captação, e já foi previsto também o abastecimento de Boquim e futuramente Tobias Barreto. Um reforço para Tobias Barreto, ou seja, a Estação de Tratamento já tem área e já tem estrutura pronta para isso. No momento, a gente vai atender Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas e parte do município de Poço Verde. Mas futuramente será construída essa adutora para Boquim e depois Tobias Barreto terá também a possibilidade receber água do sistema do Piauitinga”, explicou Melo, ressaltando que a parte civil da obra está pronta e em fase final de teste, com expectativa de que nas próximas semanas, a água já esteja sendo distribuída para a população.

Presente à visita, o deputado Federal Fábio Reis reforçou a importância da obra para a população do Centro-Sul. “O sentimento é de muita alegria, de ver uma obra realmente assim gigantesca que vai levar água, vida, saúde para quase 200 mil pessoas que serão beneficiadas. Então, é gratificante demais ver uma obra que foi concluída muito rápida, com muito esforço, da parte técnica do governo do Estado, em parceria com o governo federal”, enalteceu o deputado.