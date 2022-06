PM prende três pessoas com veículos adulterados na Colônia 13

No último domingo, 26, militares do 7º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de três homens e apreenderam dois veículos adulterados, no Povoado Colônia 13, município de Lagarto.

Por volta das 18h, policiais do Getam, foram acionados através do Copom/7º BPM para verificar uma denúncia acerca de três suspeitos no Povoado Colônia 13, que estariam em posse de uma motocicleta Honda CG vermelha, placa QMY 5388/SE, com restrição de roubo/furto. Eles estariam na BR SE-160 sentido Boquim, negociando o veículo.

Assim que chegaram ao ponto informado, os policiais localizaram os três suspeitos, que estavam ao lado da motocicleta e de um veículo Fiat Pálio cinza, placas JPF 8671/BA. Após realizar consulta sobre os veículos, foi constatada adulteração em ambos; eles estavam com a numeração do chassi e do motor raspada, e a motocicleta ostentava uma placa não cadastrada no Detran.

Ao serem questionados sobre os documentos dos veículos, foram entregues aos policiais documentos falsificados.

Diante dos fatos, os veículos foram conduzidos, como também os envolvidos, para a Delegacia Regional de Lagarto, para que fossem tomadas as providências que o caso requer.

Fonte: Polícia Militar