Lagarto enfrenta o ABC na Copa do Brasil SUB-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. O representante do Federação Sergipana de Futebol (FSF) será a equipe do Lagarto que conquistou o Campeonato Sergipano SUB-20 de 2021.

O time do Lagarto vai enfrentar a equipe do ABC, e a partida está marcada para o dia 28 de setembro, às 15h, no estádio Frasqueirão, em Natal-RN. O duelo será em jogo único. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Caso avance para as oitavas de final, o alviverde vai encarar, em confronto de ida e volta, o classificado de Bahia e Fluminense do Piauí.

A Copa do Brasil Sub-20 reúne 32 equipes de todas as regiões do país. A previsão de encerramento da competição é para o dia 12 de novembro, com decisão em jogo único.

Fonte: FSF