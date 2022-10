Dia das crianças: HUL leva alegria e descontração aos pequenos

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado na última quarta-feira, 12, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) proporcionou uma série de atividades para homenagear os pequenos que se encontram internados na unidade hospitalar.

A programação contou com atividades recreativas, contação de histórias e distribuição de livros infantis, com os pequenos também sendo contemplados com presentes e lanche servido ao final da ação comemorativa, coordenada por comissão multidisciplinar do hospital, numa parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE), que atua na unidade através do projeto “Amor é Contagioso”.

O hospital também realizou campanha de doação de brinquedos, numa iniciativa do projeto HumanizArte, do HUL, que conta com a participação de residentes e preceptores do Programa de Residência Multidisciplinar desenvolvido no hospital. A ação envolveu brincadeiras com músicas, bolhas de sabão, trem da alegria ao longo dos corredores da unidade, contando ainda com apresentação de palhaço interpretado pelo colaborador e maqueiro André William.

“São ações que colaboram no processo de recuperação dos pequenos, amenizando a condição de internação, sobretudo em se tratando de crianças em atendimento”, observou Inajara Moraes, chefe da unidade de Planejamento do HUL. “O que sem dúvida colabora para um ambiente mais humanizado em nossa unidade hospitalar”, disse.

Fonte: Ebserh