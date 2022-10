Temperaturas máximas passarão dos 30°C no fim de semana

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), a tarde deste sábado, 22, será de tempo parcialmente nublado e à noite nublado nos oito territórios. Os termômetros no litoral registram mínimas de 24,2°C e máximas de 29,1°C, já no interior marcarão entre 20,3°C e 30,3°C.

No domingo, 23, a madrugada e a manhã terão precipitações leves e isoladas em todo o Estado. A tarde, a possibilidade é de céu aberto variando para nublado, sendo que no período noturno continua nublado nos oito territórios. As temperaturas mínimas serão em torno de 24,4°C no litoral e 22,1°C no interior, enquanto as máximas ficam em torno de 29,2°C e 30,4°C, respectivamente.