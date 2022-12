Tradicional presépio já está pronto para apreciação no centro de Lagarto

Depois do show de luzes da Lagarto Iluminada, a Prefeitura montou o tradicionalismo Presépio Natalino que completa a decoração da Praça da Piedade, situada no centro do município.

“Este ano, a bela composição, que por sinal foi ampliada, ficou a cargo do artista plástico lagartense Nenê Prata, que escolheu uma ambientação genuinamente sertaneja, se valendo de diversos elementos com muita palha de coqueiro, fibra de coco, cachos de palmeira-real e muitas varas, representando os cercados das casas de taipa”, detalhou a prefeitura.

E completou: “As personagens em tamanho real, moldados em cerâmica, foram restaurados e ganharam novas e bem detalhadas vestes. Detalhe especial para o plano de fundo com os anjinhos que estão representados em quadros pintados a mão pelo artista”.

Como manda a tradição cristã, a entronização do Menino Jesus só ocorre no dia 25 de Dezembro. Até lá, a manjedoura segue vazia.