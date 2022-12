Filha de Belivaldo Chagas é eleita superintendente do Sebrae Sergipe

A advogada e filha do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, Priscila Felizola foi eleita superintendente do Sebrae Sergipe. Ela comandará a instituição no quadriênio 2023-2026.

A filha do governador venceu o pleito por 10 votos a 4. Já o Conselho Deliberativo ficará sob o comando de Ivan Sobral, que foi eleito presidente com 9 votos contra 5.

Ainda compondo a chapa, Brenno Barreto foi eleito como diretor-técnico do Sebrae Sergipe no placar de 8×6, e Raimundo Almeida, como diretor Administrativo e Financeiro por 9×5.

Composição da diretoria do Sebrae Sergipe: