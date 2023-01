Concursos da Prefeitura de Canindé ofertam 172 vagas

A Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco divulga a abertura de três novos editais, sendo dois para Concursos Públicos e um para Processo Seletivo, que têm como objetivo a contratação de 172 profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

No primeiro edital de Concurso Público, há vagas para diversos cargos de todos os níveis de escolaridade, incluindo Assessor Jurídico, Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Biomédico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Professor, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Tecnólogo em Segurança do Trabalho, Topógrafo, Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal, Agente de Vigilância Sanitária, Agente Municipal de Trânsito e Transporte, Fiscal de Serviços Urbanos, Fiscal de Tributos, Guarda Ambiental, Auxiliar Administrativo, Condutor De Ambulância, Cuidador, Motorista, Merendeira, Servente e Vigilante.

No segundo edital de Concurso, estão disponíveis 10 vagas para o cargo de Guarda Municipal.

O terceiro edital, referente a processo seletivo para contratação temporária, oferece vagas para Agente de Combate às Endemias (2) e Agente Comunitário de Saúde (10).

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato comprove a escolaridade exigida para o cargo desejado, além de outros requisitos presentes no edital.

Quando contratado, o profissional receberá remuneração no valor que varia de R$ 1.212,00 a R$ 8.582,62, para cumprirem suas funções por 40 horas semanais ou 125 horas mensais.

Algumas das vagas ficam reservadas aos candidatos que se enquadram nos critérios descritos nos editais.

Inscrições somente até 15 de janeiro de 2023

Somente será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico, solicitada no período de 15 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, podendo ser realizadas até às 23h59 do último dia previsto para o término das inscrições, observado o horário oficial de Brasília/DF. Será necessário o pagamento de uma taxa que varia de R$ 65,50 a R$ 140,00.

Informações

Mais informações, leitura dos editais e realização das inscrições através do site: www.institutoseprod.com.br

Fonte: Prefeitura de Canindé de São Francisco