Semana será de calor intenso na capital e no interior de SE

A semana começa com tempo aberto em quase todos os territórios de Sergipe, havendo possibilidade de chuvas leves apenas no interior do estado. O calor do verão deve elevar as temperaturas para mais de 33,6°C no alto sertão. O litoral também deve manter temperaturas elevadas, passando dos 30°C, de acordo com a Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (GMC/Semasc).

E a semana deve continuar quente. Para esta terça, 24, espera-se tempo nublado, durante a madrugada, em todo o estado. Mas o dia vai amanhecer com probabilidade de céu aberto com poucas nuvens em todas as regiões. A noite aguarda tempo nublado ou parcialmente nublado em todo o estado. No litoral, teremos temperaturas mínimas em torno de 22,7°C e máximas de 30,2°C; já no interior, as temperaturas mínimas tendem a ser de 20,6°C e máximas de 32,6°C.

Na quarta-feira, 25, a madrugada pode ser de tempo nublado, com manhã e tarde de céu aberto com poucas nuvens e, à noite, probabilidade de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo das demais regiões de Sergipe. Não há previsão de ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 22,2°C, com máxima de 30,2°C. No interior, por sua vez, mínima de 20,8°C e máxima de 33,2°C.

A quinta-feira, 26, será o dia mais quente da semana, com a máxima de 33,6°C no interior de Sergipe. No litoral, a temperatura vai oscilar entre 22,2°C e 30,2°C. Espera-se, durante a madrugada, tempo nublado em todo o Estado, com manhã e tarde de céu aberto e poucas nuvens; à noite, probabilidade de tempo nublado ou parcialmente nublado nas demais regiões.

