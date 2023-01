Estrada que interliga a Catita à Cidade Nova passa por recuperação

Sempre visando o bem estar da população e a aplicação correta dos recursos públicos, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, notificou a empresa responsável pela pavimentação asfáltica da Estrada do Sitio de Jazon (lateral do antigo BNB, entre as comunidades da Cidade Nova e Catita). Como resultado, na última terça-feira, 24, os serviços de recuperação em todo o trecho já tiveram início.

“Essa era não só uma reivindicação dos moradores e de quem trafega por essa via diuturnamente, como também da Administração Municipal de Lagarto, que, há meses, vinha cobrando providências da empresa que executou a pavimentação, para que a mesma tomasse as medidas de requalificação com serviço e material de qualidade para evitar que a ação das chuvas volte a danificar e interromper o trânsito nesta via”, comentou o secretário Igor Almeida.