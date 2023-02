PC prende dois homens em flagrante por receptação de motocicleta em Lagarto

Equipe da Divisão Combate a Crimes Patrimoniais de Lagarto prendeu dois homens em flagrante por receptação de motocicleta. Além deles, o dono do veículo foi autuado por aplicar um golpe na seguradora do veículo, já que ele sabia do esquema criminoso. O veículo está avaliado em R$ 18 mil e foi localizado no povoado Colônia 13. A ação policial ocorreu no final da tarde da última quarta-feira, 15.

De acordo com o delegado Bruno Alcantara, após dois suspeitos serem autuados por receptação, a equipe policial identificou que o dono da motocicleta sabia de toda a ação criminosa. Os suspeitos presos por receptação inclusive ocultavam e vendiam peças dos veículos.

Ainda conforme a apuração policial, o dono do veículo já tinha comunicado o suposto furto à seguradora e estava aguardando receber o valor do seguro. O proprietário do veículo irá responder pelo crime de estelionato na modalidade de fraude para recebimento do valor do seguro.

A Polícia Civil continua atenta aos casos de furto e roubos de veículos, tentando identificar possíveis simulação desses crimes e fraudes contra as seguradoras. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE