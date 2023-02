Polícia Militar apreende mercadorias com irregularidades na nota fiscal

Na madrugada da última sexta-feira, 24, policiais militares da Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) apreenderam mercadorias com irregularidades na nota fiscal. A ação aconteceu no município de Estância, durante apoio aos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda.

As equipes realizavam fiscalização na BR-101, no Centro-Sul do estado, quando abordaram quatro veículos com cargas distintas. Na averiguação das notas fiscais dos produtos, os agentes constataram que os documentos apresentavam irregularidades.

Diante disso, as mercadorias foram encaminhadas à Central de Comandos, para que fossem lavrados os respectivos autos de infração.