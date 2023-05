Projeto Território Feliz da UFS realiza ação nas ruas de Lagarto

No último sábado, 13, o projeto Território Feliz da Universidade Federal de Sergipe esteve nas ruas de Lagarto realizando uma conscientização sobre o Maio Laranja, campanha anual que busca alertar a população sobre a importância de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O Projeto de Extensão “Território Feliz” desenvolve suas atividades na Universidade Federal de Sergipe desde o ano de 2015, tem como objetivo a criação de um grupo de palhaços que visita diferentes espaços. O intuito é melhorar a saúde mental dos participantes do projeto e das pessoas que recebem a intervenção. Além disso, o projeto contribui para a humanização das instituições parceiras, bem como, dos acadêmicos envolvidos, capacitando e desenvolvendo os sujeitos para o cumprimento do trabalho voluntário e enriquecendo a comunidade acadêmica tanto pela melhoria da formação, quanto pela visão da sociedade frente à integração da UFS com um novo projeto social.

Os participantes do projeto são capacitados por meio da arte do palhaço e noções básicas de música e, posteriormente, realizam encontros em locais da comunidade.

A relevância da formação desse projeto se justifica pela importância do olhar ampliado ao cuidado, permitindo um clima descontraído, afetivo e de grandes trocas, além de despertar o interesse pela arte de todos os participantes, amplia a possibilidade de construção de uma visão mais positiva diante da vida na atual sociedade, com trocas afetivas, construindo um acolhimento dos profissionais mais afetuoso e atento para sua prática. O Projeto é, em sua grande parte, constituído por sujeitos conscientes do seu verdadeiro papel na sociedade.

O projeto tem como Coordenadora a Professora Dra. Raphaela Schiassi Hernandes – Professora da Universidade Federal de Sergipe.