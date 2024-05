1ª Corrida da Polícia Militar acontece dia 09 de junho em Lagarto

A primeira Corrida da Polícia Militar acontece no dia 9 de junho l, na Avenida Nossa Senhora da Piedade, 765-923 – Ademar de Carvalho, Lagarto

O evento começa às 6h e promete ser marcante para a comunidade de Lagarto e arredores, promovendo saúde, integração e valorização dos profissionais da segurança pública; Confira os detalhes:

PERCURSO

Distâncias e Percurso:

A corrida será disputada nas distâncias de 3,5km e 7km, com percurso oficialmente aferido pela Equipe Técnica organizadora do evento.

PREMIAÇÃO

3,5km Geral: Os 5 primeiros colocados, tanto no feminino quanto no masculino, serão premiados com medalhas e troféus, de acordo com o tempo bruto.

7km Geral: Da mesma forma, os 5 primeiros colocados, tanto no feminino quanto no masculino, serão premiados com medalhas e troféus, também considerando o tempo bruto.

ENTREGA DE KIT

A retirada dos kits acontecerá no dia 08 de junho de 2024 (sábado), das 08:00 às 18:00, no 7° Batalhão de Polícia de Lagarto. É importante ressaltar que não serão entregues kits fora do período mencionado. Não haverá entrega de kits no dia da prova.

REGULAMENTO

Clique aqui para ter acesso ao Regulamento.