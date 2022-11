’1º Campeonato de Futevôlei’ marca o crescimento do esporte em Lagarto

O final de semana foi de “bola no pé” e muita gente talentosa competindo do ‘1º Campeonato de Futevôlei’, promovido pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Cultura, Juventude e do Esporte (Secjesp).

A competição aconteceu no Balneário Bica, onde após a reforma foram implementadas duas quadras de areia pra incentivar a prática deste esporte que vem crescendo na cidade.

A disputa teve como recompensa R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em prêmios, que foram divididos para os 1º, 2º e 3º Lugar.

O campeonato iniciou na sexta-feira, 25, com a disputa da categoria do Torneio Interno, onde Cleyton e Oscar levaram a melhor e foram campeões; o 2º Lugar ficou com Gabriel e ‘Boby’, 3º Lugar com ‘Redondo’ e ‘Mão’, como são conhecidos e o 4º lugar com Nickson e ‘Pinote’.

Não parou por aí. No sábado, teve jogão pela manhã e pela tarde com as categorias Sub18 e Misto.

No Sub18, Caio e Matheus brilharam e foram campeões da categoria, seguidos de Yuri e Murilo em 2º e Elvis e Carlos em 3º Lugar.

Pela tarde, a mulherada entrou em jogo com seus parceiros na competição Mista e mandaram ver. Nesta categoria, Lucas e Carla pegaram o 1ª colocação, Edmilson e Mylena vieram logo em seguida com o 2º e Oscar e Kathleen levaram o terceiro.

Para finalizar, no domingo, os atletas deram um show de bola na Categoria Torneio B Estadual, onde Cleyton e Redondo tomaram a frente e emplacaram a 1ª colocação, sendo campeões. Logo após Tácio e Gabriel venceram e ficaram em 2º no pódio, seguido de Gabriel e Edmilson em terceiro.

“É importante destacar o aumento da prática do Futevôlei na cidade e em como não só a competição, mas a reforma do Balneário Bica foram pensadas para incentivar a prática esportiva nos lagartenses. Por isso, promover competições como essa incentiva o esporte e promove lazer pra quem aprecia”, ressaltou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto