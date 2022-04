20 praias estão apropriadas para banho no litoral sergipano, diz Adema

Após análises realizadas, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) divulgou o relatório de balneabilidade das praias sergipanas para este fim de semana.

No litoral central de Aracaju e Barra dos Coqueiros, as praias próprias para o banho são: Praia dos Artistas, em frente ao farol, no bairro Coroa do Meio, Praia de Atalaia Velha em frente aos Arcos da Orla, Praia do Bonanza, na altura da Passarela dos Caranguejo, Praia de Aruana em frente ao Loteamento Aruana, Praia do banho doce em frente ao chafariz, Praia do refúgio em frente ao condomínio Lago Paranoá, Praia do hawaizinho em frente a praça de eventos da orla, Praia do Robalo em frente ao Clube do Banco do Brasil (AABB), Praia dos náufragos no viral.

No município de Barra dos Coqueiros estão propícias para banho a Praia de Atalaia Nova, na altura do Farol da Barra, a Praia da Costa, na região dos bares, e a Praia de Atalaia Nova, no rio Sergipe.

Já no litoral Norte, quatro praias estão apropriadas: em Jatobá, na altura do Terminal Portuário, no município da Barra dos Coqueiros a Praia do porto no loteamento praia do porto, e em Pirambu, a praia em frente ao Terminal Turístico e a praia em frente ao bar e restaurante tubarão da praia.

São quatro as praias do litoral Sul sergipano apropriadas para banho nos próximos dias, todas elas no município de Estância: a Praia do Abaís, na altura da Praça de Eventos, a Praia das Dunas, nas proximidades do Loteamento Zé de Lóia, a Praia do Saco, na altura da Rua Principal, e a Praia da caueira em frente à orla Itaporanga D’ajuda.