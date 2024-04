29ª Corrida Rústica de Lagarto: Um sucesso em comemoração aos 144 anos da cidade

Na tarde deste domingo, 14, as ruas da Capital do Interior foram palco de uma celebração esportiva ímpar com a realização da 29ª Corrida Rústica de Lagarto, um evento tradicional que reuniu atletas de toda a região.

Com a participação de 1600 corredores, entre lagartenses e visitantes, a energia e o entusiasmo tomaram conta da cidade, marcando também as festividades pelos 144 anos de Lagarto.

Os competidores enfrentaram percursos desafiadores, com opções de 3km, 7km e 10km, além da categoria infantil, que trouxe ainda mais animação às ruas da Capital do Interior. A comunidade se uniu em torno do esporte, demonstrando o espírito de superação e a paixão pela corrida.

A Prefeita Hilda Ribeiro, que esteve presente no evento, expressou sua alegria em ver mais uma edição da tradicional corrida. “Ver as ruas da nossa cidade tomadas por atletas determinados é motivo de orgulho para todos nós lagartenses. Esse evento não apenas promove a prática esportiva, mas também fortalece os laços comunitários e valoriza a nossa história”, declarou a Prefeita.

A Secretária de Juventude e Esportes (SEJESP), Tamires Prata, falou sobre a organização do evento. “Foi um verdadeiro trabalho em equipe. Desde o planejamento até a execução, empenhamo-nos para proporcionar uma experiência memorável aos atletas e à comunidade. Que possamos continuar promovendo iniciativas que incentivem o esporte e o bem-estar de nossa população”, destacou a Secretária.

Fonte: Prefeitura de Lagarto