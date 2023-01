Governo de SE lança edital de concurso para Coordenadoria de Perícia

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, assinou, na última segunda-feira, 23, o edital para o concurso público destinado ao provimento dos cargos efetivos pertencentes ao Quadro de Carreiras de Atividades Periciais da Coordenadora Geral de Perícias (Cogerp) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O lançamento do edital será nesta terça-feira, 24, e o período de inscrição vai de 30 de janeiro a 6 de março.

No total, são 60 vagas voltadas aos cargos de agente técnico de necropsia, papiloscopista, perito criminalístico, perito médico-legal e perito odonto-Legal. O concurso terá cinco fases, sucessivas, além de perícia médica para candidatos que possuem alguma deficiência (PcD) e heteroidentificação para candidatos negros/pardos. A empresa responsável pelo concurso é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).

Fábio destaca que este é o primeiro concurso da gestão e também reforçou que já estão abertas as inscrições para o concurso público da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), ligada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca. “São 60 vagas para a Perícia com o edital sendo divulgado amanhã e 55 vagas para a Emdagro. Esse é mais um compromisso de campanha sendo cumprido em nosso dia a dia”, enfatiza o governador.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Rodrigues, fala sobre a importância do lançamento do edital e diz que esse é um concurso bastante esperado. “Estamos felizes de estarmos com o governador e com o coronel Andrade representando a SSP. Esta é uma área que necessita de reforço de pessoal já há um bom tempo e esse reforço em todas as áreas da carreira da Perícia Criminal vai possibilitar a melhoria dos serviços relativos ao IML [Instituto Médico Legal], Investigação Criminal e outros”, pontua a secretária.

O coronel José Andrade explica que a Coordenadoria Geral de Perícias é formada por quatro institutos: Instituto de Identificação, Instituto de Análise Forense, Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. As 60 vagas ofertadas, por meio do edital para o concurso público da Cogerp, serão preenchidas por profissionais que atuarão nesses institutos.

“A Segurança Pública já necessitava desse concurso há algum tempo. Todos esses institutos carecem de profissionais no momento, e as 60 vagas vêm para suprir parte dessa necessidade. Hoje, nós temos um IML moderno, um Instituto de Identificação muito bom, a Perícia também está com um local novo, além de termos recebido muitos equipamentos, mas havia carência de recursos humanos”, conclui o coronel, destacando a relevância deste edital.

Fonte: Governo de Sergipe