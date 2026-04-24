7ª edição do Programa Reduzindo Fila chega ao bairro Ademar de Carvalho

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Unidade de Saúde Josefa Romão, no bairro Ademar de Carvalho , recebeu a 7ª edição do Programa Reduzindo Filas.

O programa que é promovido pela Prefeitura Municipal de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem como objetivo reduzir a demanda por exames e consultas especializadas.

“Cuidado e acolhimento são as duas palavras que definem esse programa. Cem por cento dos problemas e demandas que estavam há mais de três anos sem execução, hoje, a Prefeitura de Lagarto está presente, zerando essa fila” expressou com grande alegria o prefeito Sérgio Reis.

Dentre os serviços disponibilizados pelo Programa Reduzindo Filas estão: ultrassonografias, atendimento oftalmológico, consultas nutricionais, eletrocardiograma, exame de lâmina e consultas com clínico geral.

O programa que já beneficiou mais de 2 mil lagartenses, seguirá em outras localidades do município.