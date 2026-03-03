logo-nova2-e1509398755136-cópia-1



7º BPM registra três prisões com base na Lei Maria da Penha em um único dia

Screenshot

 Polícia Militar de Sergipe, por meio do 7º BPM, realizou três prisões em flagrante nesta terça-feira (03 de março) por ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha, nos municípios de Lagarto e Riachão do Dantas.

Riachão do Dantas – Povoado Forras:

Por volta das 12h30, a guarnição foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de lesão corporal e ameaça. Segundo relato da vítima, o companheiro fazia ameaças frequentes de morte e também intimidava os filhos. Durante a ação, houve ainda agressão contra um familiar. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional para as medidas cabíveis.

Lagarto – Povoado Colônia Treze:

Às 16h, a equipe policial prestou apoio ao Conselho Tutelar em uma denúncia de agressão contra uma adolescente. A vítima apresentava arranhões nos braços e na face, além de relatar ameaças com faca e episódios anteriores de violência. As partes foram conduzidas à delegacia.

Lagarto – Bairro Jardim Campo Novo:

Ainda na terça-feira, outra ocorrência de agressão no âmbito familiar foi registrada. A vítima confirmou as agressões, apontadas como recorrentes. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Lagarto, com acompanhamento do Conselho Tutelar.

As ações reforçam o trabalho do 7º BPM no combate à violência doméstica e familiar.

Em casos de violência, a orientação é acionar imediatamente o 190. Denunciar pode salvar vidas.

