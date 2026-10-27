“A vitória de Lula também representa a força das parcerias por Lagarto”, afirma o prefeito Sérgio Reis

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, comemorou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, 25, e destacou o crescimento da votação do petista no município no segundo turno das eleições de 2026. O resultado reforçou a articulação política do gestor, que declarou apoio à continuidade do governo federal e mobilizou lideranças e eleitores em torno da candidatura do presidente, ressaltando a importância das parcerias entre as duas gestões para a chegada de investimentos e ações ao município.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Lula recebeu 43.033 votos em Lagarto, o equivalente a 65,29% dos votos válidos. Já no segundo turno, realizado ontem, o presidente reeleito ampliou sua votação para 50.062 votos, alcançando 72,09% dos votos válidos. Foram 7.029 votos a mais, com crescimento de 6,8 pontos percentuais, evidenciando o avanço da votação de Lula no município e fortalecendo o cenário político do grupo liderado por Sérgio Reis.

Durante a campanha, o prefeito manteve a defesa pública da reeleição de Lula e destacou os benefícios que, segundo ele, a parceria com o Governo Federal tem proporcionado a Lagarto. Em encontro com prefeitos promovido pelo governador Fábio Mitidieri, no início de outubro, o gestor afirmou que trabalharia para ampliar a votação do presidente na cidade do Centro-Sul.

“Estivemos com Lula no primeiro turno e vamos estar com Lula no segundo turno. O Hospital de Amor tem participação de Lula, a Universidade Federal tem participação de Lula, assim como as novas UBS, o CAPS e as unidades do Minha Casa, Minha Vida que estão chegando ao município. Então, como nordestino, como lagartense, como sergipano, nós temos a obrigação de ir à luta para aumentar a votação do nosso presidente”, declarou na ocasião.

Parceria

Ao defender a continuidade da parceria com o Governo Federal, Sérgio Reis destacou a importância dos investimentos e programas federais para ampliar a oferta de serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população. Entre as iniciativas citadas pelo prefeito estão ações relacionadas à saúde, à educação e à habitação, com destaque para as novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Hospital de Amor, a Universidade Federal e os empreendimentos vinculados ao Minha Casa, Minha Vida.

A articulação entre as administrações municipal e federal é apontada pelo prefeito como um caminho para ampliar as oportunidades de desenvolvimento de Lagarto. A expectativa é dar continuidade ao diálogo institucional e buscar novos recursos e projetos que atendam às demandas da população.

Grupo fortalecido

Além da vitória de Lula, Sérgio Reis também obteve um grande desempenho para candidatos apoiados por seu grupo político nas eleições de 2026. O governador Fábio Mitidieri foi reeleito, assim como os senadores Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. Fábio Reis, seu irmão, garantiu novo mandato na Câmara dos Deputados, enquanto Ibrain Monteiro foi eleito novamente deputado estadual.

O resultado das urnas representa, neste cenário, o fortalecimento de um grupo político com aliados em diferentes esferas de governo. A combinação entre o crescimento da votação de Lula em Lagarto e a vitória dos candidatos apoiados pelo prefeito amplia as possibilidades de articulação institucional em busca de recursos, projetos e ações para o município.