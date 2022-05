Abertas as inscrições para o concurso de quadrilhas do Festival da Mandioca

Uma das maiores e mais aguardadas atrações do Festival da Mandioca – 2022, é com certeza o nosso “Concurso de Quadrilhas Juninas”!

Realizado pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte, (Secjesp), de 6 a 10 de junho no Ginásio de Esportes O “Ribeirão”, o certame cultural chega a sua quarta edição com uma maior expectativa do público e principalmente dos quadrilheiros de todo o estado.

Quero participar com minha turma, como faço?

As quadrilhas podem se inscrever até o próximo dia 25 de maio através do link, ou presencialmente, na sede da Secjesp na Avenida Rotary, 137 – Centro, enviando todos os documentos exigidos no edital para o E-mail: [email protected] e efetuando o preenchimento do formulário. Maiores informações (79) 3631-9610.

Requisitos de julgamento

Melhor Conjunto, Criatividade, Coreografia, Trajes, Banda ou Trio Pé de Serra, Casal de noivos e Marcador.

Da premiação

A quadrilha vencedora receberá um prêmio em dinheiro no valor R$ 5 mil reais; a 2ª colocada R$ 3 mil reais e a terceira colocada R$2 mil reais.

Todos os finalistas, além do melhor casal e do melhor marcador, receberão troféus.

A entrada é inteiramente gratuita e terá início sempre as 18:30h.