Abertas as inscrições para “Rainha do Festival da Mandioca”

Entre as primeiras atrações do grande “Festival da Mandioca”, está justamente a escolha da sua musa. E neste ano não podia ser diferente. Um corpo de jurados vai eleger aquela que vai representar a beleza, alegria e a cultura lagartense.

Principais requisitos

– Podem participar moças com idade entre 16 e 23 anos.

– A candidata precisa comprovar naturalidade lagartense ou que resida aqui há mais de cinco anos.

– Não há restrições quanto ao fato da candidata ser casada ou ter filhos. Contanto que tenha compromisso e disponibilidade, caso seja vencedora, para participar de reuniões e dos diversos eventos dentro da Programação Oficial do Festival.

– Todas as candidatas, no ato da inscrição, assumirão um compromisso formal com o Concurso, no qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e publicidade do Festival, por tempo indeterminado e sem ônus.

Etapas de seleção

– A pré-seleção segue até o próximo dia 23/05. A organização do Concurso selecionará até 20 participantes, avaliando a beleza e sua frase representativa para o Festival da Mandioca.

– A segunda é uma entrevista biográfica de avaliação quanto ao conhecimento sobre a história e cultura lagartense, onde serão selecionadas as 6 (seis) participantes finalistas.

– A última etapa acontece no dia 3 de junho com a eleição da representante oficial da 8ª Edição do Festival da Mandioca, em um desfile que será realizado, a partir das 19h no anfiteatro do Balneário Bica.

– Clique aqui para realizar a inscrição