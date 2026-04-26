Ação conjunta apreende arma e cocaína em Poço Verde

Uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou nas apreensões de uma arma de fogo e de entorpecentes, na sexta-feira, 24, no município de Poço Verde. A ação ocorreu durante diligências para localizar dois suspeitos investigados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram os suspeitos, que desobedeceram a ordem de parada e reagiram de forma violenta. Diante da ameaça direta e imediata, houve reação, e os dois acabaram sendo atingidos e evoluíram a óbito.

No local, foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições, 32 pinos de cocaína e a motocicleta utilizada pela dupla.

As investigações apontam que os dois já eram monitorados por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Um deles possuía condenação anterior. Ambos também eram investigados por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de outros delitos.

Fonte: SSP